Продукти горіння, які були наявні у зоні відчуження, не могли потрапити до Києва, - Микола Кульбіда

У продовж учорашнього дня в Україні відмічалося підвищення швидкості вітру до 17-22 м/с. Найбільша швидкість вітру відмічалася на території Житомирської та Київської областей. Зокрема, на півночі Київської області в зоні відчуження. Напрям вітру — північно-західний, а отже ті продукти горіння, які були наявні у зоні відчуження — не могли потрапити до Києва, а вчорашні негаразди пов’язані із пиловою бурею та переміщенням продуктів горіння (що відчуваються також і сьогодні вранці) з Житомирської області.

Щодо подальшого розвитку ситуації: упродовж найближчих 10 днів опади в Україні не очікуються, за винятком крайнього заходу України. При цьому, в районах, де спостерігається горіння трави, торфу та лісу, посилення швидкості вітру до значних величин також не очікується (максимальна швидкість вітру, що очікується становитиме 7-12 м/с).

Радіаційний моніторинг здійснюється у постійному режимі, як у зоні відчуження на 15 пунктах спостереження, так і Українським гідрометцентром — Центральною геофізичною обсерваторією, крім вимірювання гама-фону, ще також шляхом радіо-спектрометрії визначається можливість попадання радіоактивних елементів в атмосферу та їх випадання на поверхню землі. Серед цих елементів відмічено мікроскопічне збільшення концентрацію цезію-137, а рівень гама-фону, як в зоні відчуження, так і за її межами практично не змінився.

Щодо впливу на самопочуття людей: ці процеси, які спостерігаються останні дні, звичайно, викликають певний дискомфорт у людей, тому рекомендується обмежити перебування на вулиці. Особливо це стосується ранкової години. У другій половині дня внаслідок прогрівання підстилаючої поверхні підвищується температура повітря та починається перемішування повітряних мас, що зменшує концентрацію шкідливих речовин у повітрі.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій