Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території країни(18.04.20)

Житомирська область

Станом на 7 год. 18 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу та пеньків, відкритих осередків горіння не спостерігається, а саме:

- на території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі площа пожежі становить близько 2 тис. га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.

- на території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть площа пожежі становить близько 700 га. Працівниками лісового господарства створюються мінералізовані смуги.

До гасіння залучено 655 чол. та 108 од. техніки, з них від ДСНС 125 чол. о/с та 31 од. техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими здійснено

6 скидів (48 тон води).



Київська область

Станом на 10 год. 18 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасіння пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.

Інженерною технікою створено 297 км мінералізованих смуг.

Протягом доби до гасіння пожеж залучалось 726 осіб та 165 од. техніки з них: від ДСНС 579 осіб та 112 од. техніки (в тому числі 3 вертольоти).

Авіацією ДСНС (3 вертольоти) проводилось гасіння окремих осередків тління (17 квітня здійснено 134 скиди - 268 т. води).

В цілому радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/107512.html