МВС закликає не приходити на релігійні служби, дотримуватись обмежувальних заходів під час карантину

Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко заявив, що за даними Національної поліції, минулого року в релігійних обрядах на Великдень взяли участь близько 7,5 мільйона громадян. Якщо цього року до церков прийде хоча б десята частина, то Україна отримає черговий спалах коронавірусу.

«Щоб цього не сталося ми проводимо переговори з Радами церков і просимо закликати пастви не приходити на службу, а лишатися вдома», - сказав Артем Шевченко.

Директор Департаменту зазначив, що біля храмів чергуватимуть понад 22 тисячі поліцейських та гвардійців.

«Ми вкотре закликаємо громадян не приходити цього року на релігійні служби. У випадку, якщо таке відбудеться, правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу, щоб люди дотримувались особистих заходів безпеки та тримали необхідну дистанцію. Якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, за словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці готові вдаватися до більш жорстких заходів – адміністративних покарань», - наголосив він.

Артем Шевченко додав, що з початку дій обмежувальних заходів у країні поліція склала 7 тисяч адміністративних протоколів. Безумовно, в цьому списку є і священнослужителі.

«Відповідно до рішення Міністра внутрішніх справ, всі правоохоронці, які несуть службу біля храмів, повністю забезпечені всіма необхідними засобами захисту на декілька днів наперед», - зазначив Артем Шевченко.

Водночас директор Департаменту нагадав, що рішенням Київської комісії з техногенної та екологічної катастрофи Києво-Печерська Лавра закрита для відвідування. Там чергують поліцейські та гвардійці.

Міністерство внутрішніх справ України