Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території країни (20.04.20)

Житомирська область

Станом на 07 год. 20 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 4 лісових господарств (ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», «Словечанське ЛГ» та «Словечанський лісгосп АПК») щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини. Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження.

Силами ДСНС спільно з лісовими господарствами не допущено знищення будівель і споруд у 6 населених пунктах (смт. Першотравневе, с. Виступовичі, с. Рудня, с. Дівошин, с. Слобода та с. Ясинець). У відселених населених пунктах (с. Острови ,с. Личмани , с. Середня Рудня, с. Нижня Рудня та с. Верхня Рудня) вогнем знищено 39 будівель, окремі з яких самовільно використовувалися населенням як дачні ділянки, врятовано 45 будівель

До гасіння залучено 963 чол. та 157 од. техніки, з них від ДСНС 188 чол. о/с та 44 од. техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 19 квітня здійснено 15 скид (120 тон води).



Київська область

Станом на 07 год. 20 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасіння пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 405 км мінералізованих смуг.

Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.

До гасіння пожеж залучено 1322 чол. та 292 од. техніки, з них від ДСНС 1168 чол. о/с та 235 од. техніки (в тому числі 3 вертольоти, якими 19 квітня здійснено 93 скидів - 186 т. води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/107512.html