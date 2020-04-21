Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території країни (21.04.20)

Житомирська область

Станом на 08 год. 21 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини.

О 08 год. 21 квітня пожежу лісової підстилки на території Словечанського ЛГ локалізовано, залишається 1 не локалізований осередок горіння (ДП Овруцький спец. ЛГ Виступовицьке лісництво поблизу сіл Жолудівка та Журба. На інших осередках продовжуються роботи по гасінню пожеж всередині локалізованих ділянок.

До гасіння залучено 1 тис. 69 чол. та 155 од. техніки, з них від ДСНС 176 чол. о/с та 41 од. техніки.

Київська область

Станом на 08 год. 21 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасіння пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 405 км мінералізованих смуг.

Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.

До гасіння пожеж залучено 1359 чол. та 340 од. техніки, з них від ДСНС 1205 чол. о/с та 250 од. техніки (в тому числі 3 вертольоти, якими 19 квітня здійснено 93 скидів - 186 т. води).

https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/107512.html