Оперативна інформація щодо гасіння лісових пожеж на території Житомирської області та зони відчуження станом на 16:00

Заходи з ліквідації великих лісових пожеж на території Житомирської області та у зоні відчуження продовжуються.

На цей час в Чорнобильській зоні ліквідовано осередок пожежі поблизу с. Корогод, який 20 квітня було локалізовано.

Основні зусилля 21 квітня 2020 року спрямовані на гасіння трьох осередків поблизу населених пунктів с. Розсоха, с. Крива Гора, с. Рудьки та торф’яників в осередках пройдених вогнем.

Вжито заходи щодо недопущення переходу пожежі на територію Республіки Білорусь.

В осередках пожеж продовжує працювати важка інженерна техніка ДСНС та Збройних

сил, Національної гвардії, якою у захаращених лісових масивах створюються мінералізовані смуги, за добу створено 110 км (з початку робіт 515 км).

На важкодоступних ділянках пробиваються дороги для проїзду пожежної техніки до окремих осередків пожежі. Для гасіння та локалізації залучені пожежні розрахунки, важка інженерна техніка та 3 вертольоти.

Об’єкт «Укриття», сховище відпрацьованого ядерного палива та інші об’єкти у зоні відчуження функціонують у звичайному режимі.

Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у зоні відчуження у межах природних фонових значень.

Всього до ліквідації лісових пожеж на території зони відчуження залучено понад 1300 осіб та 300 од. техніки (з них від ДСНС понад 1200 осіб та 250 од. техніки, у тому числі 3 вертольоти).

Стосовно ситуації у Житомирській області

Протягом останніх двох діб локалізовано три осередки пожеж поблизу сіл Бережесть, Гладковичі та Острови.

Продовжуються заходи щодо локалізації пожежі у Виступовицькому лісництві поблизу сіл Жолудівка та Журба. Тривають роботи по оборюванню осередків пожеж, їх проливанню, створенню мінералізованих смуг та розчистки доріг, для чого задіяно трактори лісогосподарських підприємств та важка інженерна техніка Збройних Сил.

Для ліквідації пожежі всього залучено понад 1 тис. осіб та близько 160 од. техніки, (з них від ДСНС 180 чол. та 40 од. техніки).

ДСНС підтримується комунікація з Міністерством надзвичайних ситуацій Білорусі з питань спільного виконання заходів щодо ліквідації пожеж.

Заходи з гасіння пожеж тривають.