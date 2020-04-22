Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території країни на 7:00 22.04.20

Житомирська область

Станом на 07 год. 22 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», ДП «Словечанське ЛГ», щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини.

Осередок горіння ДП Овруцький спец. ЛГ Виступовицьке лісництво поблизу сіл Жолудівка та Журба локалізовано.

Пожежу лісової підстилки на території Словечанського ЛГ локалізовано.

Продовжуються роботи по гасінню окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини всередині локалізованих ділянок.

До гасіння залучено 1 тис. 316 чол. та 179 од. техніки, з них від ДСНС 165 чол. о/с та 39 од. техніки.

Київська область

Станом на 07 год. 22 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 640 км мінералізованих смуг.

Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам зони відчуження немає.

До гасіння пожеж залучено 1202 чол. та 279 од. техніки, з них від ДСНС 1068 чол. о/с та 237 од. техніки (в тому числі 3 вертольоти, якими 21 квітня здійснено 129 скидів - 258 тонн води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,010 мР/год, Київська область – в межах 0,010 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій