Уряд продовжив карантин до 11 травня

Кабінет Міністрів України продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року. Відповідне рішення прийняте на засіданні Уряду 22 квітня.

“Передбачається продовження терміну дії карантину до 11 травня 2020 року. Разом з цим пропонується дозволити перевезення в міському транспорті осіб, які виявили бажання бути донорами крові, а також залучати до роботи окремих категорій працівників без проходження обов’язкового профілактичного огляду, термін якого припав на період карантину”, - зазначив Максим Степанов.

Крім того, як підкреслив Міністр охорони здоров’я, постановою Уряду затверджується Порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією особи, а саме: включення осіб, які перебувають на самоізоляції, у додаток Міністерства цифрової трансформації “Дія”.

Міністерство охорони здоров'я України