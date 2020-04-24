Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території країни на 7:00(24.04.20)

Житомирська область

Станом на 7 год. 23 квітня пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому, Бережестському, та Словечанському лісництвах.

До гасіння залучено 765 чоловік та 119 одиниць техніки, з них від ДСНС 157 чоловік особового складу та 39 одиниць техніки, у тому числі 1 вертоліт.

Київська область

Станом на 7 год. 23 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 800 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 1 тис. 164 чоловіка та 286 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 32 чоловіка особового складу та 239 одиниця техніки, у тому числі 3 вертольоти та 2 літаки, якими 22 квітня здійснено 170 скидів – 376 тонн води.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,011 мР/год., Київська область – 0,012 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год., м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій