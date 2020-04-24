Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території України (24.04.20)

Житомирська область:

- Станом на 7 год. 24 квітня пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах. До гасіння залучено 686 чоловіків та 99 одиниць техніки, з них від ДСНС 81 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки.

- 23 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву. Станом на 7 год. 24 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 105 чоловік та 27 одиниць техніки, з них від ДСНС 50 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки, якими 23 квітня здійснено 9 скидів – 72 т води.

Київська область:

Станом на 7 год. 24 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 863 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 66 чоловік та 253 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 тис. 32 чоловіки особового складу та 238 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 23 квітня здійснено 118 скидів – 236 т води.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,011 мР/год., Київська область – 0,012 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год., м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій