Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території країни (25.04.20)

Житомирська область:

а) Станом на 7 год. 25 квітня пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах. До гасіння залучено 637 чоловік та 91 одиниць техніки, з них від ДСНС 72 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки.

б) 23 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву (вогнем пройдено близько 200 га). Станом на 7 год. 25 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 163 чоловіка та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 65 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки, в тому числі 3 літаки та 1 вертоліт, якими 24 квітня здійснено 3 скиди – 24 т води. .

Київська область:

Станом на 7 год. 25 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 5 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 949 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 69 чоловік та 250 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 38 чоловік особового складу та 236 одиниць техніки, у тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти, якими 24 квітня здійснено 79 скидів – 176 т води.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,015 мР/год., Київська область – 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год., м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Державна служба України з надзвичайних ситуацій