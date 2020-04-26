Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території країни (26.04.20)

Житомирська область:

а) Пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані.

Станом на 7 год. 26 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу,лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах. До гасіння залучено 638 чоловік та 91 одиниця техніки, з них від ДСНС 73 чоловіки особового складу та 18 одиниць техніки.

б) 23 квітня поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву(вогнем пройдено близько 200 га).

Станом на 7 год. 26 квітня триває гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 126 чоловік та 22 одиниці техніки, з них від ДСНС 36 чоловік особового складу та 9 одиниці техніки.

Київська область:

Станом на 7 год. 26 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 5 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 987 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 50 чоловік та 250 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 17 чоловік особового складу та 230 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 25 квітня здійснено 57 скидів – 114 т води (з початку робіт здійснено 2230 скидів – 5 тис. 130 т води).



Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,015 мР/год., Київська область – 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год., м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).