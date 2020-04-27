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Уряд виділив 6 млрд грн для фінансування допомоги по безробіттю

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На позачерговому засіданні Уряду було ухвалено постанову “Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ”.

Так, Фонду було виділено 6 млрд грн, а також затверджено порядок використання зазначених коштів. 

Виділені кошти будуть спрямовані на виплату:

  • допомоги по безробіттю - 1,277 млрд грн 
  • підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн. до 1000 гривень; 
  • допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня 
  • виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше. 
  • допомоги по частковому безробіттю - 4,723 млрд грн 
  • виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

“Прийнята постанова, якою виділено 6 млрд грн, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша - це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга -  допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця”, - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

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