Оперативна інформація про надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру

Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 2 тис. 252 виїзд.

У результаті вжитих заходів врятовано 12 осіб, 87 будівель та 9 од. автотракторної техніки.

Надзвичайних ситуацій техногенного, природного та іншого характеру на території України не сталося.

Київська область

Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.

Станом на 7 год. 29 квітня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 3 шляхопрокладачі Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 1 тис. 30 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 590 чоловік та 150 одиниць техніки, з них від ДСНС 487 чоловік особового складу та 110 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 28 квітня здійснено 52 скиди - 104 т води (з початку робіт здійснено 2 тис. 312 скидів – 5 тис. 294 т води).

Житомирська область

а) Пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. Станом на 7 год. 29 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 204 чоловіки та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

б) Пожежі у лісових масивах Білокоровицького та Олевського лісових господарств локалізовані. Станом на 7 год. 29 квітня проводиться гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 92 чоловіки та 19 одиниць техніки, з них від ДСНС 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

в) 28 квітня до ДСНС надійшла інформація, що в Олевському районі на території Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська виникло загорання сухої трави та лісового масиву. Станом на 7 год. 29 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Перганського лісництва у гасінні окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини. До гасіння залучено 201 чоловік та 39 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС 61 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки, з них 3 літаки АН-32П, якими 28 квітня здійснено 8 скидів - 64 т води.

Радіаційна обстановка стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій