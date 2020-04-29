Уряд затвердив вимоги щодо роботи агропродовольчих ринків (доповнено)

Міністерство охорони здоров’я встановило перелік обов’язкових вимог, які повинні виконуватися при роботі агропродовольчих ринків.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови №211 від 11 березня 2020 року, якими впорядкував діяльність агропродовольчих ринків на період карантину.

Прийняті зміни дозволять забезпечити населення харчовими продуктами за доступними цінами. Крім того, будуть створені умови для збуту харчових продуктів, вирощених фермерами і сімейними господарствами, а також отримання ними доходів.

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, вже завтра відновити роботу зможуть 872 продовольчі ринки

"Прийнята постанова буде завтра опублікована в Урядовому кур’єрі, що означатиме фактичний рестарт роботи продовольчих ринків. При дотриманні санітарних норм, які були запропоновані головним санітарним лікарем МОЗ, в Україні відкриється 872 ринки”, - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За його словами, контроль за дотриманням продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держпродспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше 2-х своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.

Міністр підкреслив, що заборона роботи ринків була тимчасовим вимушеним кроком у відповідь на масові порушення і з метою не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

“Звертаюся до керівників ринків, підприємців і фермерів, які продають на цих ринках, з великим проханням дотримуватися норм, які встановлені головним санітарним лікарем. Ці норми не є унікальними, вони подібні до тих, які встановлені для магазинів”, - зазначив Ігор Петрашко.

Згідно з прийнятими змінами, головний державний санітарний лікар України розробив та затвердив перелік вимог щодо профілактичних заходів протидії коронавірусної хвороби COVID-19 при здійсненні торгівлі харчовими продуктами та агропродовольчих ринках.

Зокрема:

наявність реєстрації агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів;

допуск працівників та відвідувачів на територію ринку виключно за наявності вдягнутої медичної маски (респіратора);

проходження безконтактного температурного скринінгу;

наявність на кожному вході (в’їзді) на територію ринку диспенсерів з антисептиком;

кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не більше одного на 10 кв. м торговельної площі;

торговельної площі; відстань між місцями продавців – не менше трьох метрів, місця торгівлі мають бути обладнані захисними екранами між продавцями та покупцями (з плівки або пластику);

проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця в кінці кожного робочого дня;

відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до ринку території;

забезпечення постійного інформування відвідувачів щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватися;

агропродовольчі ринки зобов’язуються дотримуватися вимог щодо профілактичних заходів протидії поширення COVID-19 та оперативного усунення порушень.

На Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів покладено здійснення щоденних позапланових перевірок за дотриманням агропродовольчими ринками протиепідемічних вимог, а також обов’язкова присутність не менше двох інспекторів протягом всього часу його роботи.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України