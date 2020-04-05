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Оперативна інформація щодо ліквідації лісових пожеж на території країни (04.05.20)

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Житомирська область:

Станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини.

3 травня в Овруцькому районі на території Овруцького лісництва ліквідовано 2 осередки загорання лісової підстилки поблизу с. Першотравневе (виникло 16.04) та с. Дубовий Гай (виникло 29.04). Також ліквідовано загорання лісової підстилки поблизу с. Лучанка в Овруцькому районі на території Слобідського лісництва.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 207 чоловік та 52 одиниці техніки, з них від ДСНС 65 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки.

Київська область:

Станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників.

До гасіння залучено 210 чоловік та 72 одиниці техніки, з них від ДСНС 146 чоловік особового складу та 44 одиниці техніки.

Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

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