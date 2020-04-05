Денис Шмигаль: З 11 травня ми починаємо зняття перших карантинних обмежень

Стабільна ситуація з захворюваністю дозволяє з 11 травня розпочати зняття перших обмежень і перейти до концепції адаптивного карантину.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи позачергове засідання Кабінету Міністрів у понеділок, 4 травня.

«Уряд в першу чергу зацікавлений, аби якомога швидше запустити всі сфери економіки, які призупинилися через епідемію. У своїх рішеннях ми керуємося виключно даними наших профільних спеціалістів. За їх розрахунками, передчасне зняття карантину – означає тисячі нових хворих. Не можна цього допустити», – наголосив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, стабільна ситуація з захворюваністю дозволяє з 11 травня розпочати зняття перших обмежень і перейти до концепції адаптивного карантину.

«Ми багато спілкувалися з представниками бізнесу. Розуміємо потреби і запити бізнесу, і сьогодні скликали позачергове засідання, під час якого плануємо прийняти проект постанови на прохання бізнесу, якому треба час, аби підготуватися до безпечних умов роботи», – зазначив Глава Уряду.

Денис Шмигаль повідомив, що з 11 травня будуть відкриті для відвідувань парки, сквери, зони відпочинку.

Крім того, буде дозволено працювати салонам краси, перукарням, але за певних умов, які вже розроблені і будуть представлені Міністерством охорони здоров’я України.

«Ми дозволимо роботу закладів громадського харчування на виніс. Роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів просто неба у закладах, зареєстрованих як оператори потужності. Це дуже важлива прив’язка і можливість контролювати, в тому числі органами місцевого самоврядування», – зазначив Денис Шмигаль.

Також, за його словами, буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ.

«Дозвіл працювати при певних умовах отримають заклади побутового обслуговування населення за визначеними критеріями. Музеї, бібліотеки, тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах. Стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіс побутової техніки. Все це буде прийнято. Постанова буде опублікована і бізнес зможе бачити чітко, в яких сферах ми плануємо пом’якшення карантинних заходів з 11 травня», – повідомив очільник Уряду.

Водночас він зазначив, що поки в Україні діють карантинні обмеження: «До 11 травня ми просимо українців дотримуватися правил. Це не тільки заклики Уряду, а і наших лікарів, які зараз фактично на передовій. Дуже важливо правильно завершувати процес карантину».

Окремо Денис Шмигаль зупинився на відповідальності місцевої влади.

«Ми розуміємо важливість співпраці з місцевою владою, але не нехтуйте правилами, які діють для всіх. Не можна ухвалювати рішення по виходу з карантину за власною забаганкою», – наголосив Прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль акцентував увагу на тому, що у період дії карантину продовжували працювати магазини мережі будівельних гіпермаркетів та деякі заклади громадського харчування.

«Торгівля будівельними матеріалами була заборонена і залишиться забороненою до 11 травня. Те саме стосується і закладів харчування. Всі відповідні випадки порушень зараз перевіряються органами правопорядку. Невеликий магазин має працювати на рівних умовах з великими гіпермаркетами», – резюмував Прем’єр-міністр та наголосив, що тут не має бути обраних.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України