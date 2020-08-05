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Опубліковано постанову Уряду про послаблення карантинних обмежень

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На Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади опубліковано постанову Уряду про послаблення карантинних обмежень.

Зокрема, буде дозволена робота перукарень, літніх майданчиків закладів громадського харчування, відвідування парків.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів № 343 від 4 травня. Наступного тижня, зокрема, буде відновлена робота частини закладів та певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Постанова набуває чинності 11 травня.

 

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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