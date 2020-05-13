Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ підтримав рішення Антикризового енергетичного штабу при КМУ

12 травня 2020 року, за фактом розповсюдження персональної інформації громадян на одному з анонімних телеграм-каналів Головним слідчим управлінням Нацполіції України внесено відомості у ЄРДР і розпочато розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації).

Оперативний супровід розслідування здійснює Департамент кіберполіції Нацполіції України. Попереднім аналізом встановлено, що обсяг протиправно оприлюднених персональних даних є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за різні періоди попередніх років і не має відношення до початку роботи державного мобільного застосунку «Дія».

На даний час роботу ресурсу, який протиправно розповсюджував персональні дані громадян, припинено. Кіберполіція у взаємодії з іншими державними органами вживає заходи із недопущення відновлення його роботи та ефективного розслідування кримінального провадження.

Національна поліція України