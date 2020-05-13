Денис Шмигаль: З 22 травня можливий перехід до другого етапу карантинних послаблень

Проте послаблення карантину не означає повне його скасування.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання Уряду в середу, 13 травня.

Він нагадав, що з 11 травня в Україні вступили в дію карантинні пом’якшення, які затвердив Уряд: «Ми бачимо, що бізнес, який було призупинено, почав повертатися на роботу та поступово відновлювати ділову активність. Але я звертаю увагу всіх наших громадян, всього нашого бізнесу та місцевої влади, що послаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає, або він став менш небезпечним. Тому наші рішення мають бути продумані та відповідальні».

Денис Шмигаль зазначив, що якщо буде зберігатися помірна статистика захворюваності, то з 22 травня можливий перехід до другого етапу послаблень, однак не скасування карантину.

Очільник Уряду також зауважив, що відновлення роботи громадського транспорту також залежатиме від динаміки захворюваності. «Уряд, звичайно, чує та дослухається до прохань повноцінно запустити транспорт, зокрема, метрополітен. Але це не моя забаганка не запускати метро. Всі моделі та розрахунки показують, що передчасний запуск – це десятки тисяч хворих».

Щодо виплат 300% надбавок медикам, які працюють з хворими на COVID-19, Прем’єр-міністр зазначив, що неприпустимо, коли Уряд виділяє гроші, а їх не можуть нормально розподілити: «Уповільнення дорівнює халатності. Тут є особиста відповідальність Міністра охорони здоров’я, Міністерства охорони здоров’я в цілому».

Денис Шмигаль звернувся до Міністра охорони здоров’я Максима Степанова сьогодні надати інформацію щодо виплат по кожній області.

«Це питання на особистому контролі у Президента, у мене. Сьогодні Національна служба здоров’я України уже перерахувала кошти і 16 лікарень вже отримали понад 86 млн грн, які підуть, у тому числі, й на виплати лікарям вже за квітень. Наголошую, це питання потрібно контролювати, допоки кожен медик не отримає доплату. Неповагу по відношенню до лікарів ми точно терпіти не збираємось. Якщо треба, то будемо ставити і кадрові питання на порядок денний», – наголосив Глава Уряду.

Не менш важливим є продовження розпочатих реформ, зокрема, місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Йдеться про затвердження перспективних планів формування громад ще п’яти областей: Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської та Закарпатської.

«Реформа адміністративно-територіального устрою попри карантинні заходи продовжується. Це частина великої реформи децентралізації в Україні. Наша кінцева мета – успішні громади, в яких люди зможуть отримувати якісні сервіси, зокрема, це стосується і якісної медичної допомоги», – підкреслив Денис Шмигаль.

Він також подякував народним депутатам – членам Комітету з питань енергетики та ЖКГ за підтримку запропонованого Урядом антикризового енергетичного плану.

«Перед нами стоять два завдання: перше – це тактичні кроки для стабілізації ситуації у короткостроковій перспективі. Друге – це стратегічні рішення, які дозволять сформувати нормальну системну роботу, де будуть враховані інтереси споживачів, енергетиків та підприємців», – зазначив очільник Уряду та вкотре наголосив, що у цьому році ціна на електроенергію для населення буде незмінною – 1,68 грн.

Крім того, Глава Уряду наголосив на необхідності перезавантаження митної служби. Адже сьогодні через її неефективну роботу Держбюджет недоотримує мільярди гривень. Задача з підготовки та представлення плану щодо підвищення ефективності роботи митниці покладена на Міністра фінансів Сергія Марченка.

Також Денис Шмигаль зупинився на питанні створення нових робочих місць: «Звичайно, що коронакриза негативно вплинула на ринок праці, і ми маємо реагувати. Тільки з початку дії карантину майже 200 тисяч осіб отримали статус безробітного. Тому наша мета – не тільки збереження існуючих робочих місць завдяки програмам з підтримки бізнесу, а й створення нових».

За його словами, у сфері будівництва та дорожньої інфраструктури пропонується створення 154 тис. робочих місць, 150 тис. – у сфері благоустрою, 85 тис. місць у сільському господарстві. Детальний план презентуватиме Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України