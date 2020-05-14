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Уряд відновлює роботу непродовольчих ринків

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Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Уряду у четвер, 14 травня.

За словами Міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.

Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

Рішення набуде чинності після опублікування.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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