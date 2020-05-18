Віталій Кличко розповів, яким буде другий етап послаблень обмежувальних заходів у столиці

Після 22 травня у Києві планують розпочати другий етап послаблення обмежувальних заходів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

«Після 22 травня столиця, як і інші регіони країни, почне наступний етап послаблення обмежень. Зокрема, за дотримання регламентів і умов безпеки, розпочнуть працювати: промислові ринки, великі магазини площею до 1 тисячі квадратних метрів, спортзали та фітнесцентри, окрім басейнів», – сказав Віталій Кличко.

Також він нагадав, що місто планує після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі.

«Зараз ми поступово збільшуємо кількість одиниць рухомого складу та кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Готовий Київ із 25 травня відновити і роботу метро. Ми чекаємо на відповідне рішення уряду», – підкреслив Віталій Кличко.

Портал Києва