Прем'єр-міністр: З 22 травня запрацює громадський транспорт, а з 25-го – дитячі садки

З 22 травня Україна буде переходити до адаптивного карантину, який передбачає поетапне пом'якшення карантинних обмежень. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Вже з 22 травня буде розглянуто питання переходу до другого етапу карантину, який включає низку пом'якшень. Ми дозволимо рух міського і приміського наземного транспорту, ми дозволимо проведення спортивних змагань без глядачів, ми також дозволимо роботу готелів, окрім хостелів, але не роботу ресторанів і басейнів у готелях. Також буде надана можливість проведення служб у храмах з розрахунку одна людина на 10 кв. м", - зазначив Прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що з 25 травня Уряд планує дозволити роботу дитячих садочків, а також роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація. "Тут уже будемо працювати спільно з місцевою владою", - додав Денис Шмигаль.

Очільник Уряду пояснив, що модель адаптивного карантину – це модель, коли скасовуються обмеження, запроваджені на рівні держави, але при цьому Уряд працює спільно з місцевою владою, яка буде дивитися, чи відповідає епідеміологічна ситуація в регіоні критеріям Міністерства охорони здоров'я.

"Ми обрали три критерії: заповненість ліжкомісць, кількість зроблених тестів та кількість захворілих на 100 тис. населення. Якщо ці три параметри відповідають встановленим МОЗ, можемо рухатись від етапу до етапу. По мірі виконання цих трьох параметрів буде можливість робити заходи м'якшими або навпаки їх посилювати в тому або іншому регіоні", - пояснив Прем'єр-міністр.

За його словами, рішення про відповідний подальший перебіг карантину будуть прийматися на засіданні Уряду в середу. "Це буде другий етап пом'якшення карантинних заходів. Третій етап, якщо дозволятиме епідеміологічна ситуація, ми можемо запровадити з 1 червня", - заявив Денис Шмигаль.

Третій етап послаблень карантину, як повідомив Прем'єр-міністр, включатиме в себе початок навчальних заходів, відкриття спортзалів та фітнес-центрів (без басейнів) та відновлення міжобласних перевезень. Авіасполучення також може бути відновлено в червні. Але це, окрім ситуації із захворюваністю, також залежить від того, як авіасполучення будуть відкривати інші країни.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України