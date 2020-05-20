Карантин в Україні буде продовжено до 22 червня, а його пом’якшення відбуватиметься у 5 етапів, - Максим Степанов

Карантинні заходи, запроваджені в Україні через коронавірусну хворобу COVID-19, будуть продовжені до 22 червня. При цьому діятиме адаптивний карантин – тобто обмежувальні заходи будуть поступово пом’якшуватися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні. Всього буде 5 етапів пом’якшення карантину.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабінету Міністрів України 20 травня, за ініціативою Міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

“Ми пропонуємо встановити адаптивний карантин з 22 травня по 22 червня. При цьому ми запроваджуємо ознаки епідемічної ситуації в регіонах, а саме: інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, а також кількість ПЛР та ІФА тестів. На основі цих показників будуть прийматися рішення щодо послаблення карантину. Всього у нас буде 5 етапів пом’якшення обмежувальних заходів”, - наголосив Максим Степанов.

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, інцидентність – це середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення, яка має складати менше 12 осіб на 100 тис. населення. “Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19 повинна бути менше 50%. А кількість ПЛР та ІФА тестів – більше 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів”, - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, що рішення про пом’якшення карантину в кожному регіоні приймаються ТЕБтНС. До 22 травня в Україні діє перший етап пом’якшення, а з 22 – буде запроваджений другий.

МОЗ України