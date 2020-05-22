Сьогодні в Україні стартує другий з п’яти етапів виходу із карантину

З 22 травня в Україні стартує другий етап виходу з карантину. Обмежувальні заходи будуть скасовуватися за принципом адаптивності (тобто у кожному регіоні окремо), в залежності від ситуації на місці. Це дозволить тримати ситуацію з розповсюдженням вірусу під контролем. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу.

«В Україні розроблений дуже чіткий механізм виходу з карантину, з конкретними показниками щодо пом’якшень карантину. З 22 травня – другий етап: відновлюється робота громадського, приміського та внутрішньообласного транспорту, також дозволяється проведення релігійних закладів, але за умови – 1 людина на 10 кв. м. Окрім того, відновлюється робота готелів, але без функціонування ресторанів», — наголосив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, з 25 травня Уряд дозволить відновити роботу метрополітенів, але за умови використання масок та респіраторів. Також планується відкрити дитячі садки.

«Наступний етап – з 1 червня. Тоді буде відновлена робота фітнес-центрів, міжобласні перевезення, а з 10 червня – буде дозволена робота кафе та ресторанів», — резюмував Міністр Максим Степанов.

Міністерство охорони здоров'я України