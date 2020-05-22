Максим Степанов: Процес вакцинації в Україні негайно активізується

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав регіони активізувати і поставити на контроль питання імунізації відповідно до календаря щеплень. Це пов’язано з тим, що за деякими вакцинами відставання від календарного плану становить до 20%. Про це Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу.

«Ми отримали дані щодо показників рутинної імунізації за 1 квартал. Нас непокоїть ситуація щодо календарних щеплень. Для більшості вакцин показники перебувають у межах 5%, але ситуація щодо кору, краснухи та паротиту є критичною. Ми фіксуємо зниження охоплення щепленнями на 20 %. Саме тому буде підписано лист на голів ОДА з проханням активізувати і поставити на контроль імунізацію згідно календаря щеплень. Також я звертаюся до всіх батьків – це дуже важливо», — наголосив Максим Степанов.

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, якщо докласти необхідних зусиль — наздогнати календар щеплень можна достатньо швидко.

Нагадаємо, що з моменту приходу Максима Степанова на посаду очільника МОЗ, кількість ПЛР-тестів на коронавірус вдалося збільшити із 700 до майже 9 тис. на добу.

МОЗ України