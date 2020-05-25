Денис Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з COVID-19

Під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо медичних закупівель, пов’язаних із запобіганням поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та наданням медичних послуг хворим на короновірусну хворобу.

У нараді взяли участь: Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Секретар РНБОУ Олексій Данілов, Голова СБУ Іван Баканов, Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Міністр фінансів України Сергій Марченко, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат України Михайло Радуцький, Генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов, заступники міністрів, заступники Керівника Офісу Президента, народні депутати та інші.

Відкриваючи засідання, Глава Уряду наголосив, що пріоритетом у держзакупівлях має бути локалізація, тобто в першу чергу мають закуповуватися товари українського виробництва. Прем’єр-міністр дав доручення Мінекономіки надати перелік виробників засобів індивідуального захисту, ліків, обладнання. Всі вимоги до виробників повинні бути уніфіковані, зазначив очільник Уряду.

Також Денис Шмигаль дав протокольне доручення організувати лабораторії, які зможуть сертифікувати засоби індивідуального захисту.

«Необхідно чітко визначити, що забезпеченість засобами індивідуального захисту повинна бути з розрахунку на три місяці. Хочемо зараз сформувати такий запас в лікарнях першої хвилі», - підсумував Прем’єр-міністр.

У свою чергу, доповідаючи про стан медичних закупівель, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в рамках програми, прийнятої постановою Кабміну від 6 травня цього року, передбачено виділення близько 3 млрд грн на закупівлю засобів індивідуального захисту, лабораторного устаткування тощо. «У вівторок починається процедура закупівлі з використанням системи «ProZorro», але за скороченою процедурою», - заявив Міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України