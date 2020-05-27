Уряд затвердив перспективні плани формування громад для всієї України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував прийняття перспективних планів формування територій громад трьох останніх областей – Запорізької, Львівської та Одеської.

Відкриваючи засідання Уряду, Прем’єр-міністр, зокрема, зазначив, що затвердження перспективних планів для трьох останніх областей стане важливим етапом реформи децентралізації.

«Затверджені три останні перспективні плани областей, за виключенням окупованих територій. Мається на увазі АР Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють у план», - заявив Прем’єр-міністр.

За його словами, затвердження по всій території країни перспективних планів – це «двигун» змін для окремих громад та країни в цілому. «Перспективні плани – це основа майбутніх територіальних громад, і вони відтепер будуть охоплювати 100% території. Ми втілюємо у життя принцип «сильна громада – успішна країна».

У свою чергу для громад, як наголосив Денис Шмигаль, – це стане не тільки новим рівнем відповідальності, а й одночасно – новим рівнем можливостей, «коли люди обирають як їм зручніше жити, де будувати школу, де відкривати дитсадок. Модератор життя на місцевому рівні – відтепер місцеві мешканці, а не чиновник, який може бути не так зацікавлений в облаштуванні комфортного життя громади».

«Звичайно, що це лише одна з частин реформи децентралізації, яка буде надалі впроваджуватися і, я переконаний, буде завершена успішно, бо цього вимагає суспільство», - заявив Денис Шмигаль, додавши, що попереду країну чекають не менш важливі рішення у цьому напрямку.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України