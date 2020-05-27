Уряд представив Програму стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19

27 травня, на засіданні Уряду презентовано Державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19. Метою Програми є впровадження комплексної системи заходів для стабілізації та сталого розвитку економіки України, зростання зайнятості населення шляхом збереження існуючих і стимулювання створення нових робочих місць.

«Програмою передбачена реалізація близько 230 заходів, багато з яких вже впроваджено. Це фактично дорожня карта, сформована за пропозиціями міністерств, регіонів, аналітичних центрів, асоціацій, бізнесу та провідних експертів. Ініціативи спрямовані на покращення доступу до фінансів, доступу до ринків, вдосконалення регулювання, сприяння модернізації, сталому розвитку галузей та боротьбу з безробіттям», - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Програма містить 3 розділи. Так, розділ 1 містить короткострокові ініціативи у відповідь на COVID-19: гарантування безпечного функціонування економіки; підтримка галузей економіки і захист їх товарів, робіт та/ або послуг від їх імпортних альтернатив, які постачаються на територію України, з урахуванням міжнародних договорів та зобов’язань України.

Для підтримки економіки були розроблені заходи для 6 секторів: промисловість, сільське господарство, енергетика, транспорт та інфраструктура, інформаційно-комунікаційні технології, сфера послуг (торгівля, готельно-ресторанна справа, освіта, креативні індустрії, особисті послуги).

Підтримка галузей економіки має супроводжуватись впровадженням загальних функціональних заходів, які підсилять секторальні ініціативи. Функціональні напрями включають підтримку МСБ, стимулювання міжнародної торгівлі, залучення інвестицій, розвиток інновацій, розвиток ринку праці, розумне регулювання економічної діяльності.

За рішенням засідання Уряду, повна версія Програми буде оприлюднена після доопрацювання в 3-денний термін.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України