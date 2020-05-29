Уряд буде системно вирішувати проблему забезпеченості медиків, які працюють з коронахворими

Уряд дасть відповідні доручення, аби покращити ситуацію з технічним забезпеченням станцій екстреної медичної допомоги за результатами робочої поїздки до Київської області та відвідин станції «швидкої допомоги» у Білій Церкві.

Про це на брифінгу під час поїздки до Білої Церкви заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, попри виділені кошти, ситуація на станціях екстреної медичної допомоги залишається досить складною. «Був сигнал від колективу Білоцерківської станції екстреної допомоги, ми виїхали з Міністром охорони здоров’я. І там типова ситуація, коли держава виділяє кошти, НСЗУ підписує договори про 100% забезпечення коштами, а по факту ми бачимо, що ремонти відсутні, автомобілі старі, забезпечення ліками немає, із засобами індивідуального захисту є проблеми, і це все впирається в людський фактор».

Денис Шмигаль наголосив, що за результатами робочої поїздки до Київської області буде зроблено висновки та дані відповідні доручення як стосовно станції екстреної допомоги Білої Церкви, так і щодо системного вирішення цієї проблеми. «На мою думку, подібна ситуація є у багатьох закладах охорони здоров’я, а медики сьогодні знаходяться на передовій боротьби з епідемією коронавірусу. Проблема полягає в середньому рівні державного менеджменту, до якого є питання», - зауважив Прем’єр-міністр.

Він пояснив, що сьогодні кожна медична установа є комунальною неприбутковою установою, відповідно є керівник, який несе відповідальність, є відповідні місцеві органи самоврядування, які також несуть за це відповідальність. «Держава виділяє кошти, з 1 квітня уже працює система за угодами, укладеними з НСЗУ, відповідно до цієї системи кожен заклад отримує кошти за роботу з коронахворими, далі керівник уже приймає рішення і розподіляє зароблені установою кошти між лікарями. І тут уже виникають питання справедливості розподілу і оплати кожному, хто працював з коронахворими».

Відповідаючи на запитання щодо забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту, очільник Уряду повідомив, що дав доручення в.о. голови Київської облдержадміністрації Василю Володіну завтра провести інвентаризацію на складах станції невідкладної медичної допомоги в Білій Церкві і подивитися, скільки реально є костюмів та розібратися, чому попри те, що держава виділяє захисні костюми на область, медики не повністю ними забезпечені.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України