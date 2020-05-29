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Максим Степанов розповів, які категорії працівників старше 60 років можуть виходити на роботу під час карантину

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Постанова Уряду про адаптивний карантин передбачає, що особи від 60 років підлягають обов’язковій самоізоляції. Це категорія з групи ризику, і 70% летальних випадків внаслідок коронавірусної інфекції в Україні складають представники саме цієї групи. Втім, є перелік професій, представникам яких у віці 60+ дозволено виходити на роботу навіть під час карантину. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

“Всі протиепідемічні обмеження і заходи встановлені постановою Уряду. Люди, які входять у групи ризику і підлягають самоізоляції – це, серед інших, і особи, старші 60 років. Це робиться заради здоров’я і життя цих людей. Втім, у документі є винятки. Певні категорії 60+ можуть не перебувати у самоізоляції і працювати, але з дотриманням правил, встановлених у країні. Це, зокрема, масковий режим, користування антисептиками тощо”, - пояснив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, понад 70% летальних випадків від COVID-19 в Україні припали на хворих, які входили в групи ризику, зокрема, осіб старше 60 років. Тому дотримання правил карантину є дуже важливим.

Щодо винятків, які стосуються категорії 60+, то дозвіл на роботу під час карантину мають:

державні службовці і працівники державних органів та органів місцевого самоврядування;

народні депутати України та депутати місцевих рад;

судді;

військовослужбовці та працівники Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які:

провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонній промисловості;

надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;

є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;

включені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.

Міністерство охорони здоров'я України

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