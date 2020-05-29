Максим Степанов розповів, які категорії працівників старше 60 років можуть виходити на роботу під час карантину

Постанова Уряду про адаптивний карантин передбачає, що особи від 60 років підлягають обов’язковій самоізоляції. Це категорія з групи ризику, і 70% летальних випадків внаслідок коронавірусної інфекції в Україні складають представники саме цієї групи. Втім, є перелік професій, представникам яких у віці 60+ дозволено виходити на роботу навіть під час карантину. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

“Всі протиепідемічні обмеження і заходи встановлені постановою Уряду. Люди, які входять у групи ризику і підлягають самоізоляції – це, серед інших, і особи, старші 60 років. Це робиться заради здоров’я і життя цих людей. Втім, у документі є винятки. Певні категорії 60+ можуть не перебувати у самоізоляції і працювати, але з дотриманням правил, встановлених у країні. Це, зокрема, масковий режим, користування антисептиками тощо”, - пояснив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, понад 70% летальних випадків від COVID-19 в Україні припали на хворих, які входили в групи ризику, зокрема, осіб старше 60 років. Тому дотримання правил карантину є дуже важливим.

Щодо винятків, які стосуються категорії 60+, то дозвіл на роботу під час карантину мають:

державні службовці і працівники державних органів та органів місцевого самоврядування;

народні депутати України та депутати місцевих рад;

судді;

військовослужбовці та працівники Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які:

провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонній промисловості;

надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;

є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;

включені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.

Міністерство охорони здоров'я України