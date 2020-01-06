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З 1 червня в Україні настає новий етап пом’якшення карантину, - МОЗ

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З 1 червня в Україні буде дозволена робота басейнів і спортзалів; відвідування освітніх занять у групах не більше 10 людей (наприклад, розпочнуть роботу автошколи); а також буде відновлено рух залізничного транспорту і міжобласних перевезень автотранспортом. Скасування обмежень можливе лише у тих регіонах, де це дозволятиме епідемічна ситуація. 

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. 

“Якщо ми говоримо про користування фітнес-центрами, то обов’язково, щоб на вході до закладу відбувався термоскринінг. Якщо температура 37,2 градуси і вище, то людина не допускається. Ми рекомендуємо, щоб були антисептики на вході. Працівники закладів повинні бути одягнуті в маски та респіратори. МОЗ розробило цілий список рекомендацій, із якими детально можна ознайомитися на офіційному сайті”, - наголосив Максим Степанов. 

Переглянути повний список рекомендацій МОЗ щодо роботи спортивних залів та басейнів можна ТУТ. 

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, в Україні діє адаптивний карантин. 

“Відповідно перехід на наступний етап пом’якшень у кожному регіоні можливий лише тоді, якщо область відповідає усім критеріям”, - резюмував Максим Степанов.

Міністерство охорони здоров'я України

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