Уряд ухвалив низку рішень щодо захисту дітей

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у понеділок, 1 червня, ухвалив низку рішень щодо захисту дітей.

Відкриваючи засідання Уряду, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що сьогодні Україна та весь світ відзначають День захисту дітей. «Моє переконання - увага до дітей повинна бути на найвищому державному рівні, адже саме вони згодом становитимуть основу нашої країни. Саме вони будуть продовжувати будувати Україну», - зазначив він.

«Наше відношення до дітей зараз – це їхнє ставлення до України в майбутньому, це їх бажання жити та розвиватися в Україні», - переконаний Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що 27 ініціатив, які розглядає сьогодні Уряд на своєму засіданні, присвячені захисту дітей за наступними головними напрямами: «Перше. Посилення безпеки дітей, захист від жорсткого поводження. Наприклад, пропонується посилити відповідальність за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин. Це неприпустимо, щоб дитина могла купити електронну сигарету в будь-якому ларьку. Це толерування негативним звичкам».

Другий напрям, за словами Глави Уряду, покращення системи догляду і виховання дітей. «В цьому напрямку головний акцент – зробити все можливе, щоб діти виховувались у сім’ях, а не в інтернатах», - зазначив Прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль ініціював рішення Уряду, покликані покращити умови для виховання дітей, які залишилися без батьків, в тому числі і дітей з інвалідністю.

Крім того, Прем’єр-міністр повідомив, що Уряд ухвалює рішення щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. «Переконаний, що такі діти мають повне право на отримання житла від держави, тому це право необхідно реалізувати», - зазначив він.

Ще одним напрямком, за яким Уряд ухвалює рішення, Прем’єр-міністр назвав: «Створення сприятливого та благополучного середовища для виховання дитини в громаді».

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України