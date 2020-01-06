З 1 червня розпочала роботу система автовідеофіксації порушень дорожнього руху, - Владислав Криклій

З 1 червня в Україні почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Безпечні дороги, зниження аварійності та кількості постраждалих у ДТП – одні з основних наших пріоритетів. Відсьогодні система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху запущена у робочому режимі. На перших етапах фіксуватиметься тільки перевищення встановленої швидкості руху. Пізніше інші порушення: проїзд на заборонений сигнал світлофору, перехрестя, подвійна смуга, рух смугою для громадського транспорту тощо”, - зазначив Міністр.

Для запуску цього проєкту Міністерством інфраструктури було встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ) на дорогах Київської області. Ще 20 камер працюють у столиці. Вони розміщені на тих ділянках, де фіксувалась найбільша концентрація ДТП. Ще 5 КАФів незабаром будуть встановлені у Львівській області. А всього у планах до кінця року – ще 220 КАФів.

Крім цього, закуплений центр обробки даних та облаштовані робочі місця для персоналу. Також доопрацьовано програмне забезпечення для обстежень щодо комплексної системи захисту інформації. А Укрпошта уклала договори, необхідні для доставлення постанов про притягнення до відповідальності порушників. Відтак, лише станом на 23:55 годину неділі, 31 травня, 45-ма камерами було зафіксовано понад 107 тисяч порушень за добу.

“Автофіксація порушень ПДР – не єдиний крок до безпечних доріг та врятованих життів, але він важливий. Ми працюємо також над розбудовою безпечної інфраструктури, запровадженням аудиту доріг та сучасних стандартів безпеки”, – наголосив очільник Міністерства.

Нагадаємо, що за статистикою протягом років незалежності внаслідок ДТП в Україні загинуло понад 175 тисяч українців. Тільки за минулий рік це 3454 особи, у тому числі, 166 дітей.

Міністерство інфраструктури України