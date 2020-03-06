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На запобігання поширенню коронавірусу витрачено понад 2,6 млрд грн бюджетних коштів

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Міністерство фінансів продовжує моніторити бюджетні видатки на придбання товарів і послуг, необхідних для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID 19.

За даними Держказначейства, до 28 травня 2020 року включно за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 2,62 млрд грн: 658 млн грн з держбюджету та 1 965 млн грн з місцевих бюджетів. Загалом в Держказначействі зареєстровано бюджетних зобов’язань за такими закупівлями на суму понад 3,4 млрд грн (934 млн з державного бюджету, 2 484 млн грн з місцевих бюджетів).

На інфографіці  наведено структуру касових видатків на закупівлі товарів і послуг для запобігання поширенню коронавірусної хвороби за період з 1 березня по 28 травня 2020 року включно.

Також нагадуємо про можливість усім бажаючим долучатися до моніторингу бюджетних видатків на веб-порталі використання публічних коштів (https://spending.gov.ua/) та на веб-порталі бюджету для громадян (https://openbudget.gov.ua/)

Міністерство фінансів України

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