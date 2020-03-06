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Україна відновить внутрішнє пасажирське авіасполучення з 5 червня, - Владислав Криклій

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3 червня на своєму засіданні Уряд прийняв рішення відновити внутрішні пасажирські авіаперевезення з 5 червня. Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

“Щойно Уряд підтримав нашу ініціативу відновити внутрішнє пасажирське авіасполучення з 5 червня. Інформацію щодо рейсів та напрямків, які здійснюватимуться, буде повідомлено згодом”, - зазначив очільник Міністерства.

За його словами, запуск міжнародних авіаперевезень, як і раніше, запланований на 15 червня. Зараз Міністерство інфраструктури України веде активні переговори з іншими країнами щодо відновлення авіасполучення. “Для нас у пріоритеті - країни з розвиненим туризмом та сприятливою епідеміологічною ситуацією”, - додав Владислав Криклій.

Міністерство інфраструктури України

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