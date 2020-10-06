Денис Шмигаль: Кошти МВФ дадуть можливість Україні рівно пройти період коронакризи

Рада директорів МВФ схвалила програму Stand-by для України. В найближчій день-два Україна має отримати перший транш кредиту МВФ, який складатиме 2,1 млрд доларів США. Всього протягом 18 місяців наша країна отримає 5 млрд доларів строком на 5 років.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в ефірі телеканалу "Україна-24".

Очільник Уряду також наголосив, що під час остаточних перемовин з керівником МВФ Президент України Володимир Зеленський досяг домовленостей щодо збільшення суми першого траншу з 1,9 млрд доларів до 2,1 млрд.

"В МВФ з розумінням поставилися до кризової ситуації і до пропозиції України збільшити розмір першого траншу", - зазначив Прем'єр-міністр, додавши, що кошти МВФ підуть напряму в державний бюджет України.

При цьому Денис Шмигаль наголосив, що схвалений напередодні Меморандум з МВФ не містить нових вимог для України щодо впровадження структурних реформ, натомість в ньому є напрямки, які потрібні в першу чергу самій Україні. "Вони доволі прості, але важливі для України. Це боротьба з корупцією, це збалансована політика в бюджетній сфері. Україна, як держава, зацікавлена у впровадженні цих змін", - заявив Прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль також окремо зазначив, що в угоді з МВФ немає "жодних вимог до зміни пенсійного віку". Що стосується тарифної політики, очільник Уряду наголосив, що в тарифах на опалення закладений фіксований тариф на газ у розмірі більше ніж 6,5 тис. грн за тисячу кубометрів, а ринкова ціна на газ вдвічі менша. Щоб українці в наступному сезоні не переплачували за опалення, переконаний Прем'єр-міністр, ціна на газ для населення має з самого початку бути ринковою, оскільки "по факту сьогодні ринкова ціна газу складає 3200 грн за тисячу кубометрів".

Також Денис Шмигаль повідомив, що за цим траншем МВФ Україна очікує також коштів від Світового банку в розмірі 1 млрд доларів, четвертого та п'ятого пакетів макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 1,2 млрд і 500 млн євро відповідно, які прив'язані до угоди з МВФ. "Ми зараз з першим траншем МВФ отримуємо по факту в бюджет понад 3 млрд доларів в еквіваленті. Це забезпечить нашу стабільність і дасть нам змогу рівно пройти період коронакризи", - підсумував Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України