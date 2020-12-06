Денис Шмигаль: Реформа адміністративно-територіального устрою має бути завершена цього року

Адміністративно-територіальна реформа – є однією з найбільш важливих і успішних реформ і має бути завершена до місцевих виборів, призначених на жовтень цього року.

Про це, в п’ятницю, 12 червня, відкриваючи позачергове засідання Уряду, заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, на засіданні Кабінет Міністрів України має розглянути питання формування районів, що стане завершенням основного етапу адміністративно-територіальної реформи. «Це одна з найбільш важливих і найбільш успішних реформ. Ця реформа також одна з найбільш зрозумілих та підтримуваних людьми, тому вона має бути завершена цього року. Ми маємо в жовтні, як і заплановано, провести місцеві вибори за новим адміністративним поділом, щоб країна могла рухатися далі в частині покращення сервісу держави для громадян. Гальмувати та затягувати процес не можна. Реформа, в першу чергу, робиться для людей задля їхнього комфорту», - наголосив очільник Уряду.

Він також нагадав, що Уряд плідно працював над реформою децентралізації, спільними зусиллями були затверджені перспективні плани всіх областей, які відтепер покривають 100% території, окрім окупованого Криму. «Це реформа так званого базового рівня, коли територію мають покрити спроможні громади. Громади повинні стати сучасними та відповідати потребам людей. Мається на увазі комфортні сервіси та послуги. Після виборчого процесу восени громади будуть працювати на повну потужність», - заявив Денис Шмигаль.

Щоб громади могли успішно функціонувати, вважає Прем’єр-міністр, потрібно перейти до наступного етапу реформи – субрегіонального рівня, формування оптимізованих районів. «Саме тому наша мета – затвердити новий проект районування областей, щоб влада функціонувала найбільш ефективно та не дублювала ніяких функцій. Зараз існує на мапі 490 районів, їх пропонується укрупнити та створити втричі менше. До речі, існуючі райони України були сформовані ще при СРСР в першій половині минулого століття і не відповідають сучасним стандартам по дуже багатьох критеріях. Крім того, у нас є райони, де проживає трохи більше 5 тисяч людей, а є райони, де проживає більше 180 тисяч людей. Через це є великі перекоси, і виникають складності в управлінні. Відповідальність у таких районів однакова, а навантаження різне і тому це, звичайно, теж треба виправляти», - наголосив Денис Шмигаль.

Також, за словами Глави Уряду, дуже важливо продовжити обговорювати зміни до Конституції в частині децентралізації. «Таке публічне обговорення має узгодити всі спірні питання та максимально врахувати принципи Європейської хартії місцевого самоврядування», - переконаний Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України