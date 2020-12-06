Уряд підтримав проекти постанов ВРУ про утворення та ліквідацію районів в Україні

12 червня на позачерговому засіданні Уряд підтримав проект постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів в усіх областях України, а також проект постанови щодо утворення та ліквідації районів в АР Крим.

Проектами актів пропонується ліквідувати існуючі 490 районів та утворити 129 нових районів, з них 10 – у АР Крим та 7 – на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

«Схвалення цих постанов Парламентом забезпечить відповідність системи адмінтерустрою районного рівня України сучасним вимогам та європейським стандартам. Це в свою чергу сприятиме визначенню обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів виконавчої влади та відповідних органів місцевого самоврядування», – зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Проекти постанов розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» та на основі пропозицій робочих груп при обласних державних адміністраціях та Робочої групи з напрацювання проекту змін до адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, створеної при Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Таким чином, передбачається:

У Автономній Республіці Крим утворення 10 районів: Бахчисарайський, Джанкойський, Євпаторійський, Керченський, Курманський, Перекопський, Сімферопольський, Феодосійський, Ялтинський;

у Вінницькій області – 5 районів: Вінницький, Гайсинський, Могилів-Подільський, Тульчинський, Хмільницький;

у Волинській області – 4 районів: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький;

у Дніпропетровській області – 6 районів: Дніпровський, Кам’янський, Криворізький, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський;

у Донецькій області – 8 районів: Бахмутський, Волноваський, Горлівський*, Донецький*, Кальміуський*, Краматорський, Маріупольський, Покровський;

у Житомирській області – 4 районів: Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Новоград-Волинський;

у Закарпатській області – 5 районів: Берегівський, Мукачівський, Тячівський, Ужгородський, Хустський;

у Запорізькій області – 5 районів: Бердянський, Василівський, Запорізький, Мелітопольський, Пологівський;

у Івано-Франківській області – 5 районів: Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський;

у Київській області – 6 районів: Білоцерківський, Бориспільський, Бучанський, Обухівський, Переяславський, Фастівський;

у Кіровоградській області – 4 районів: Голованівський, Кропивницький, Новоукраїнський, Олександрійський;

у Луганській області – 8 районів: Алчевський*, Довжанський*, Луганський*, Ровеньківський*, Сватівський, Сєвєродонецький, Старобільський, Щастинський;

у Львівській області – 7 районів: Дрогобицький, Золочівський, Львівський, Самбірський, Стрийський, Червоноградський, Яворівський;

у Миколаївській області – 4 районів: Баштанський, Вознесенський, Миколаївський, Первомайський;

у Одеській області – 6 районів: Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський, Роздільнянський;

у Полтавській області – 4 районів: Кременчуцький, Лубенський, Миргородський, Полтавський;

у Рівненській області – 4 районів: Вараський, Дубенський, Рівненський, Сарненський;

у Сумській області – 5 районів: Конотопський, Охтирський, Роменський, Сумський, Шосткинський;

у Тернопільській області – 3 районів: Кременецький, Тернопільський, Чортківський;

у Харківській області – 7 районів: Ізюмський, Красноградський, Куп’янський, Лозівський, Люботинський, Харківський, Чугуївський;

у Херсонській області – 3 районів: Генічеський, Каховський, Херсонський;

у Хмельницькій області – 5 районів: Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Шепетівський;

у Черкаській області – 4 районів: Звенигородський, Золотоніський, Уманський, Черкаський;

у Чернівецькій області – 3 районів: Сторожинецький, Хотинський, Чернівецький;

у Чернігівській області – 4 районів: Ніжинський, Новгород-Сіверський, Прилуцький, Чернігівський.

*на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей

Міністерство розвитку громад та територій України