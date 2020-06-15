В Уряді відбулась зустріч з ініціативною групою інвесторів «Укрбуду»

За дорученням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля представники Уряду провели зустріч з ініціативною групою інвесторів житлових комплексів корпорації «Укрбуд». Сторони обговорили шляхи врегулювання питання добудови об’єктів зазначеної корпорації. З боку Уряду були присутні - перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський, заступник Міністра оборони Ігор Халімон та директор Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету Міністрів Наталія Козловська.

Представники Уряду повідомили, що Міністерство оборони вже розробило проект розпорядження, який дасть змогу розпочати вирішення питання недобудов. Документ перебуває на стадії погодження у Міністерстві фінансів, Міністерстві розвитку громад та територій та Міністерстві юстиції.

Директор Департаменту з питань інфраструктури та технічного регулювання Секретаріату Кабінету Міністрів Наталія Козловська повідомила, що відповідний проект розпорядження дозволить Міністерству оборони переукласти угоди, укладені з корпорацією «Укрбуд», на ПрАТ «ХК Київміськбуд». Вона додала, що проект буде розглянуто на засіданні Уряду найближчим часом.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України