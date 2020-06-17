Дитячі оздоровчі табори поки залишаються закритими, - рішення Держкомісії з ТЕБ та НС

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своєму позачерговому засіданні, що відбулося сьогодні, 16 червня, під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ухвалила рішення щодо недоцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 1 липня цього року.

Доповідаючи про стан ситуації з дитячими оздоровчими таборами, Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначив, що попри необхідність оздоровити цього літа більше 1,2 млн дітей, більшість з яких є представниками пільгових категорій населення, клінічна ситуація щодо COVID-19 залишається достатньо напруженою.

«В тому числі ми бачимо велику проблему з можливими спалахами в дитячих таборах інших інфекційних хвороб, в тому числі кишкових, так як це було в 2018-2019 роках. В таких випадках необхідно буде терміново доставляти дітей в інфекційні лікарні, левова частина яких зараз безпосередньо працюють з COVID-19», - зазначив Максим Степанов.

Також, за його словами, діти будуть приїжджати в дитячі табори з різних регіонів, в яких різна епідеміологічна ситуація, що може сприяти поширенню коронавірусу між регіонами України. До того ж в дитячих таборах перевірки встановили недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм.

«У зв’язку з цим та у зв’язку з погіршенням сьогоднішньої ситуації з епідемією коронавірусу ми вважаємо, що відкриття закладів оздоровлення в даний час є передчасним. В той же час ми не виключаємо такого рішення, починаючи з 1 липня, але не раніше. Нам потрібно додатково відстежити епідемічну ситуацію, і протягом тижня ми будемо приймати рішення в залежності від умов адаптивного карантину», - сказав Міністр охорони здоров’я, додавши, що 22 червня стане додатковою датою, коли можна буде приймати рішення про можливий час відкриття дитячих таборів.

У свою чергу Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що 75% тих дітей, які мають бути оздоровлені цього року, це діти з малозабезпечених сімей, які потребують соціальної підтримки. «Тому давайте будемо думати перш за все про їхнє здоров’я. Мінсоцполітики вважає, що оздоровча кампанія має бути тільки тоді, коли покращиться епідеміологічна ситуація в країні», - зазначила Міністр.

МОЗ України