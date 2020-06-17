Денис Шмигаль доручив провести аудит витрат Фонду боротьби з COVID-19

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів України провести аудит витрат Фонду боротьби з COVID-19.

Зокрема, на засіданні Уряду 17 червня, звертаючись до Міністра фінансів України Сергія Марченка, Прем’єр-міністр нагадав, що приблизно два місяці тому Урядом було створено Фонд боротьби з COVID-19 на загальну суму майже 65 млрд грн.

«Це величезна сума від українських платників податків і вони мають побачити, на що саме ідуть ці кошти. Тому доручаю Міністерству фінансів провести аудит витрат з Фонду, відзвітувати і опублікувати цю інформацію. Вона має оновлюватися щотижня», - заявив Прем’єр-міністр.

Крім того, він звернувся до Міністрів з вимогою підготувати детальні звіти від міністерств, на що саме пішли кошти, які виділялися на боротьбу з коронавірусом. «Надалі, колеги, давайте домовимось. У разі, якщо ви плануєте отримати кошти з Фонду боротьби з COVID-19, ви маєте це робити публічно. Заздалегідь публікуйте проекти рішень про виділення коштів, пояснюйте суспільству, чому вважаєте, що ці кошти потрібно виділяти на той чи інший напрямок. А ми на Уряді будемо публічно розглядати такі постанови і розпорядження», - додав Денис Шмигаль.

За його словами, це буде чесно і відповідально по відношенню до суспільства. «Я вважаю, ми ефективно розпоряджались коштами Фонду до цього дня, і впевнений, будемо робити так і надалі. Касових видатків у Фонді менше ніж 2 млрд грн, але є більш як 30 млрд уже розподілених коштів. Важливо, щоб суспільство і Верховна Рада розуміли, на які цілі ми використовуємо цей Фонд, і ми маємо бути з ними відкритими», - заявив Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України