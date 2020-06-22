Державна комісія ТЕБ і НС розглянула питання компенсації постраждалим від вибуху в будинку у Києві

Під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій розглядалося питання вибуху в житловому будинку в Дарницькому районі Києва.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив іншим членам комісії, що в результаті вибуху, що стався 21 червня 2020 року, було пошкоджено конструкції будівлі. Як наслідок, без житла залишились 125 людей, які мешкали в 40 квартирах однієї з секцій будинку. За попередніми даними, загрози для інших секцій будинку немає.

За словами міського голови, частина людей переночували у родичів та знайомих, решта зараз тимчасово відселені в інтернат на Харківському шосе, де вони були забезпечені всім необхідним. За попередньою версією, причиною надзвичайної ситуації став вибух газоповітряної суміші.

Попередньо комісією ухвалено рішення розглянути питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Прем’єр-міністр запропонував комісії після завершення рятувальних робіт оцінити збитки та провести засідання Київської міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка затвердить суму збитків, і на наступному засіданні комісії розглянути питання співфінансування.

"До наступного засідання комісії ТЕБ і НС очікую наступних кроків: звіту про хід та завершення рятувальних робіт, оцінки Київською міською владою повної суми збитків та розрахунку необхідної суми компенсації, а також чіткої аргументації щодо можливості та необхідності застосування механізму співфінансування виплат компенсації", - заявив Прем'єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України