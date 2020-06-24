Арсен Аваков: Для подолання наслідків паводків на Західній Україні направлено додаткові сили та авіацію МВС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін та командувач Національної гвардії Микола Балан екстрено відбули на Прикарпаття для координації сил у подоланні негоди та здійснення повітряного моніторингу затоплених районів.

Інтенсивні опади призвели до масштабних паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях. Підтоплено близько 200 населених пунктів.

Створено оперативний штаб, очолюваний Прем’єр-міністром.

Підрозділи МВС здійснюють евакуацію людей, повітряний та наземний моніторинг, берегоукіплення, відкачування та відведення води.

Глава МВС зазначив, що з 22 червня його рішенням в регіонах, які потерпають від паводків, введено надзвичайні заходи безпеки. Залучено понад 1500 поліцейських, рятувальників та гвардійців, зокрема для проведення моніторингу - 110 гвардійців гірсько-патрульної роти.

«З регіону вже евакуйовано близько 400 осіб, жертвами негоди стали троє людей. Моїм рішенням до цих областей направлено 150 військових Національної гвардії, 4 гвинтокрили Н225 та Мі-8, військовий літак НГУ. Доставлено понад 1200 кг їжі та води. Окрім цього, для повітряного моніторингу будемо залучати малу авіацію - літаки Diamond Державної прикордонної служби України. Сильні опади за прогнозами ДСНС протримаються ще кілька днів», - зазначив Арсен Аваков.

Він додав, що штаб працює у цілодобовому режимі, поліцейські та гвардійці охороняють будинки громадян, аби уникнути мародерства.

Міністерство внутрішніх справ України