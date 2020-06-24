Денис Шмигаль оглянув найбільш затоплені райони Західної України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, Головою Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним та Командувачем Національної гвардії Миколою Баланом здійснили обліт територій Івано-Франківської області, що найбільше постраждали від негоди.

Як зазначив Прем’єр-міністр після обльоту, найбільш складна ситуація спостерігається в гірських районах, де найбільше постраждали дороги і мости, а доставка повітряним транспортом ускладнена погодними умовами.

«Видимість дуже обмежена, тому поки що дуже обережно наші пілоти гелікоптерами доставляють вантажі туди, куди зараз це дозволяють погодні умови. Перший гелікоптер, що несе майже 3 тонни гуманітарного вантажу, уже в дорозі і виконує свою місію», - зазначив Денис Шмигаль.

«Проінспектували також рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус», - додав Прем’єр-міністр.

«Ми бачили зараз, що частина доріг затоплена і люди відрізані від цивілізації. Вода, хліб, продукти харчування, медикаменти — це основні речі, які ми сьогодні вже відправили вертольотом у Верховинський район», - додав він.

За словами Прем’єр-міністра, в першу чергу зараз треба рятувати життя і здоров’я людей, «зараз головний пріоритет – це евакуація до лікарень громадян, що опинилися на затоплених територіях».

Також він повідомив, що сьогодні о 14:00 буде проведено засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, де буде розглянуто питання виділення коштів для подолання наслідків стихії.

За інформацією ДСНС, внаслідок стихійного лиха в Івано-Франківській області підтопленими опинилися більше 200 населених пунктів. До 29 населених пунктів немає під’їзду.

Загалом в Івано-Франківській області зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегоукріплень та 90 мостів. В Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

В Івано-Франківській області загинуло три людини від стихії. Одна – зникла безвісти.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України