МВС перекидає великогабаритну техніку НГУ в потерпілі райони західних областей

24 червня, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков разом з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем в рамках моніторингу найбільш потерпілих від повені районів Івано-Франківської області відвідали смт Ланчин, Надвірнянського району.

«Наразі евакуйовано понад 200 людей, інші відмовилися від евакуації та залишилися на місці, ми забезпечуємо їхню життєдіяльність. Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики. Два потічки поміняли русла пливу, тобто повністю пішли на село», - повідомив Міністр внутрішніх справ.

Арсен Аваков додав, що сьогодні важливо ліквідувати наслідки стихії, мова йде про фінансове і технічне забезпечення.

«Найближчим часом направимо сюди великогабаритну техніку НГУ, щоб розчистити русла. Перекинемо додаткові сили рятувальників та поліції. Доставимо їжу. Люди відчують захист та допомогу держави!», - сказав він.

Загалом у Надвірнянському районі підтоплено 16 населених пунктів, 604 житлових будинків, 26 автомобільних мостів, 18,1 км дорожнього покриття. Відсутнє сполучення з двома населеними пунктами.

Нагадаємо, Денис Шмигаль та Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг найзатопленіших районів західних областей.

Міністерство внутрішніх справ України