Арсен Аваков: Наш пріоритет – відновлення інфраструктури та компенсація за житло людям, які постраждали внаслідок повені в західних облас

Про це 25 червня заявив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час огляду з Президентом України Володимиром Зеленським наслідків негоди на території західних областей.

«Другий день ми працюємо на Прикарпатті, оцінюємо масштаби руйнувань. 25 червня рішенням Уряду було виділено з резервного фонду 672 мільйони гривень. Ці гроші підуть на відновлення інфраструктури: водогонів, дамб, доріг, мостів. І, звичайно, ми будемо вживати заходи, щоб ті люди, які залишилися без житла, отримали компенсації та нове житло», - сказав Міністр внутрішніх справ.

За його словами, наразі в регіоні працює шість одиниць авіаційної техніки МВС, спеціальні сили ДСНС та гірсько-патрульний підрозділ Нацгвардії.

«Наразі маємо гарну тенденцію, вода спадає. Дуже сильно постраждало місто Галич: зруйновані будинки, сонячні станції, дороги. Гостра фаза – 10 днів. За цей час будемо ліквідовувати наслідки, потім починати велике будівництво. Перш за все, треба відновити автомобільне сполучення з деякими районами. Наразі гелікоптерами доставляємо туди їжу, питну воду, забираємо хворих та вагітних жінок», - зауважив Арсен Аваков.

Голова ДСНС України Микола Чечоткін зазначив, що основні зусилля були зосереджені на тому, щоб провести оповіщення населення та організувати його евакуацію.

«Зараз тут працює зведений загін із Волинської, Рівненської, Львівської областей, техніка з Хмельниччини. Те, що ми бачили вчора, дуже сильно відрізняється від того, що є на теперішній час. Головне наше завдання – допомогти населенню та місцевим органам влади прийти до нормальних умов життєдіяльності. Будемо працювати до тих пір, поки не виконаємо всі завдання», - сказав він.

Загалом на цей час підтоплено 285 населених пунктів, зруйновано 117 км автодоріг, а пошкоджено - 500 км і 280 м дамб.

Міністерство внутрішніх справ України