Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків негоди в Україні (29.06.20)

29 червня на території західних областей (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська та Тернопільська) продовжуються роботи з ліквідації наслідків дощового паводку.

Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та відселено з початку робіт – 2523 особи, протягом доби відкачано 32 тис. 904 куб. м води (з початку робіт – 183 тис. 244 куб. м); доставлено для населення 120 кг продуктів харчування (з початку робіт – 8628 кг) та 750 л питної води (з початку робіт – 25315 л).

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 774 чол. та 291 од. техніки, з них від ДСНС 467 чол. о/с та 193 од. техніки (з них 2 гелікоптери).

Івано-Франківська область:

Станом на 29 червня у 42 населених пунктах (було 263):

підтоплено 267 житлових будинків (було 13 тис. 117);

267 житлових будинків (було 13 тис. 117); затоплено 574 підвали (було 6 тис. 193), 1 тис. 8 присадибних ділянок (було 18 тис. 101);

574 підвали (було 6 тис. 193), 1 тис. 8 присадибних ділянок (було 18 тис. 101); зруйновано 149 км автодоріг (було 276), 81 міст (було 93);

149 км автодоріг (було 276), 81 міст (було 93); пошкоджено 541 км автодоріг (було 603), 206 мостів (було 249).

Протягом доби силами ДСНС відкачано (відведено) воду з 60 житлових будинків та господарських будівель (з початку робіт 408) та 215 (з початку робіт з 424) колодязів. Розчищено 0,038 км (з початку робіт 9,568) автодоріг, 0,15 км русла річок (з початку робіт – 3,32 км). Для населення доставлено близько 120 кг продуктів харчування для мешканців Галицького району.

Для надання допомоги населенню у 5 районах області (Галицькому, Надвірнянському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому) додатково залучено зведені загони ДСНС з інших областей (Волинська, Львівська, Рівненська та Хмельницька області), якими проводяться роботи по відкачування води, розчистки автодоріг від намулу і сміття та доставці продуктів харчування.

Всього до робіт на території області залучено 504 особи та 213 од. техніки, з них від ДСНС 303 чол. о/с 149 од. техніки та 2 гелікоптери ДСНС.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій