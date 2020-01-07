Денис Шмигаль: Уряд проконтролює витрати коштів, виділених на ліквідацію наслідків повеней

Вся країна має чітко побачити, на що конкретно будуть витрачені понад 700 млн грн, які Уряд доручив виділити для подолання наслідків стихії в західних регіонах України.

Про це, відкриваючи засідання Уряду в середу, 1 липня, заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що наразі ці кошти лежать на рахунках Держказначейства і чекають поки місцева влада та всі відповідальні відомства подадуть чіткі розрахунки, на що будуть направлені гроші.

«Вся країна має чітко побачити, що кошти використали для конкретної справи. Важливо, щоб люди розуміли: держава в минулі роки виділяла мільйони, а іноді мільярди для того, щоб запобігти руйнуванням від повеней, але ці кошти використовувалися неефективно. Ми в цьому році отримали наслідки такої безгосподарності», - зазначив очільник Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, підхід має бути дуже чесним: «Уряд і держава виділяють кошти, місцева влада подає всі розрахунки, далі кошти ідуть в регіони та виплачуються людям, а також пускаються на відновлення та покращення всієї інфраструктури, яка пов’язана з захистом від повеней... Ми уважно будемо перевіряти, як ці кошти будуть витрачені. Думаю, ми разом з урядовцями, з народними депутатами, з журналістами будемо виїжджати на місця і робити спільну ревізію».

Також Прем’єр-міністр запевнив, що 700 млн грн – це лише початок. «Найближчими днями ми очікуємо розрахунки, скільки ще треба коштів. І перші такі розрахунки уже надходять до Уряду. Для тих областей, які постраждали від повеней, ми знайдемо необхідний ресурс. Місцевій владі я дав доручення значно прискорити всі процеси, аби люди не чекали тижнями, а могли почати відновлювати домівки, дороги, мости, лікарні. Всіх прошу працювати швидкими темпами без зайвої бюрократії», - додав Денис Шмигаль.

Також очільник Уряду подякував міжнародним партнерам України, які так само швидко виступили з ініціативою по допомозі нашим постраждалим регіонам. «Низка країн, серед яких США, Італія, Угорщина, Ізраїль та Молдова, в перші ж дні простягнули руку допомоги. Зокрема, з Італії до Львова прибуло два літаки гуманітарної допомоги, яка вже розподілена між постраждалими регіонами. Угорщина погодилася задіяти багатонаціональний інженерний батальйон «Тиса» для ремонтів. США виділили кошти, Молдова обладнання, а Ізраїль питну воду, тимчасове розміщення та ресурси для допомоги українцям. Від себе, від нашого Уряду та від всієї Україні ми дякуємо і цінуємо цю підтримку міжнародних партнерів», - заявив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України