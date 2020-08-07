Арсен Аваков та Олексій Данілов екстрено відбули в Луганську область, де сталися масштабні лісові пожежі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Секретар РНБО Олексій Данілов, голова ДСНС Микола Чечоткін та голова Нацполіції Ігор Клименко екстрено відбули в Луганську область для координації сил у подоланні масштабних лісових пожеж та здійснення повітряного моніторингу районів займання. Крім цього, заплановане засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Очільник МВС зазначив, що до ліквідації пожеж залучено понад 1200 працівників підрозділів МВС.

«Понад 1200 працівників ДСНС, Нацполіції, Національної гвардії та 200 одиниць техніки, зокрема два літаки АН-32П, ліквідовують пожежу. Оперативний штаб працює в цілодобовому режимі», - зазначив Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що наразі силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб та ще 30 осіб відселено. Вогнем знищено 23 житлових будинки та 80 дачних будинків, пошкоджено 36 житлових будинків.

Нагадаємо, 6 липня о 13:21 поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, з них верхова 20 га. О 08:11 7 липня пожежу було локалізовано. У зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове Новоайдарського району. Станом на 08:00 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове, с. Капітанове та с. Воронове.

Міністерство внутрішніх справ України